الكشف عن مسودة تعديل الدستور الجزائري اليوم أو الأحد المقبل

المصدر: (الجزائر-البيان)

كشف المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية في الجزائر محمد لعقاب عن أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور، ستسلم النسخة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، اليوم أو الأحد المقبل.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني للصحافيين، قال لعقاب إن «170 مؤسسة إعلامية ستتسلم المسودة»، داعياً الصحافيين للمشاركة في إثرائها ومناقشتها.

وتطرق محمد لعقاب، عن الأزمة التي يمر بها قطاع الإعلام، مشيراً إلى أن نحو 1000 منتسب لقطاع الإعلام، لم يتقاضوا أجورهم منذ شهور.واعتبر لعقاب، أن ما يمر به قطاع الإعلام، هو مأساة اجتماعية، مضيفاً أن بعض الإعلاميين، وخصوصاً منهم أصحاب الخبرة، أصبحوا يغادرون المهنة، وبعضهم يكون مكرهاً على ذلك.

معتبراً أنه من غير المنطقي أن نخسر خبرات إعلامية. ودعا لعقاب الإعلاميين، الذين قال بأنهم النخبة، وقادة الرأي في المجتمع، ليرفعوا صوتهم، وأنهم مطالبون بتنظيم أنفسهم، والمشاركة باقتراحاتهم في تعديل الدستور.