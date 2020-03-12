تونس تعتقل 5 أشخاص على علاقة بهجوم السفارة الأميركية

المصدر: (تونس - وكالات)

أعلنت النيابة العامة التونسية، أمس، أن قوات الأمن اعتقلت خمسة أشخاص على علاقة بالانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما أمام السفارة الأميركية في العاصمة يوم الجمعة الماضي.

مشيرةً إلى أن المشتبه فيهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي.وقال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن المشتبه فيهم الخمسة اعتُقلوا، وتمّ استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة، وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الانتحاريين هما رجلان ينحدران من العاصمة، وقد حكم عليهما في 2014 بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب لكنهما أنهيا محكوميتهما. ولم يقدم السليطي أي تفاصيل أخرى بشأن الموقوفين الخمسة. وكان الانتحاريان فجّرا نفسيهما صباح الجمعة قرب دورية أمنية في منطقة البحيرة 2 مقابل السفارة الأمريكية، ممّا أسفر عن إصابة ملازم وخمسة أمنيين آخرين وامرأة مدنية، وما لبث أن توفي الملازم البالغ من العمر 52 عاماً متأثراً بجروحه.

ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية حتى الآن عن إحراز أي تقدم آخر في التحقيق الذي بدأ الجمعة، كما لم تتبن أي جهة هذا الاعتداء. لا تزال تونس تعيش حالة الطوارئ منذ 2015 حين استهدف انتحاري حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة ما أدى إلى مقتل 12 أمنياً.