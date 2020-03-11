الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 72 حالة

المصدر: كونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأربعاء تسجیل 3 إصابات مؤكدة بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة.

وكانت حالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة من الجنسیة المصریة وأخرى من الجنسیة السودانیة مخالطین لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمھوریة أذربیجان لیصل الاجمالي المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتین منھا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي أن عدد الحالات الموجودة في العنایة المركزة خمس حالات منھا حالة واحدة حرجة وأربعة حالات مستقرة حالة منھم یتم التحضیر لخروجھا من العنایة المركزة وعودتھا إلى الجناح.

واشار الى ان عدد المسوحات التي قامت بھا الوزارة بلغ 6620 مسحة وھذا یعتبر معدل عالمي من عدد المسوحات مع الاشارة ان المقابل 72 حالة اصابة.

وذكر أن ھنالك نوع من التضافر لم یتم التطرق لھ وھو ان الكثیر من المتطوعین من المواطنین والمقیمین ممن یرغبون بالانضمام إلى صفوف الطواقم الطبیة والمشاركة بالصفوف الاولى لمواجھة فیروس كورونا المستجد مشیرا إلى أن ھناك قوائم بآلاف ترغب بالمشاركة.

وأكد السند ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرھا الرسمیة وعدم تداول الأخبار من مصادر غیر الجھات الرسمیة وذلك لتجنب إثارة الھلع في المجتمع.