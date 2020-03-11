مصرع 15 إرهابياً شمال سيناء المصرية

المصدر: (القاهرة- وكالات)

لقي 15 إرهابياً على الأقل حتفهم، في حملة أمنية واسعة النطاق للجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وذلك طبقاً لرواية شهود عيان ومصدر أمني.

وصرح المصدر الأمني، بأن قوات مشتركة من الجيش، والشرطة، وسلاح الطيران مع الاستعانة بأهالي مدنيين وخبراء قص الأثر من بدو سيناء، شنت حملة مبكرة على مناطق في بئر العبد، خاصةً الظهير الصحراوي، بعد تحديد أماكن وبؤر وجود الجماعات المسلحة الإرهابية، لاسيما بعد تكرار خطف المدنيين من الأهالي في المنطقة.

وجرت مطاردات واشتباكات مع الإرهابيين، ما أدى إلى مقتل 15 قيادياً من الجماعات المسلحة الإرهابية، وتدمير 3 سيارات دفع رباعي، ودراجات بخارية، فيما تستمر ملاحقة الجماعات التكفيرية في صحراء سيناء.