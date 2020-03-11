منظمة دولية تحذر من تفاقم تفشي الكوليرا في اليمن مع اقتراب موسم الأمطار

المصدر: (عدن-ـ وكالات)

حذرت منظمة دولية من تفاقم أزمة تفشي مرض الكوليرا في اليمن مع اقتراب موسم الأمطار في البلاد.

وقالت منظمة «أوكسفام» للإغاثة الدولية، إن عدد المصابين بالمرض قد يتصاعد مع اقتراب البلاد من موسم الأمطار في أبريل فيما أنظمة الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وأضافت المنظمة في بيان، أن إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا بين يناير 2017، وديسمبر 2019، بلغ مليونين و253 ألفاً و488 حالة.

وحسب أوكسفام يعد تفشي الوباء باليمن في 2019، الثاني على الإطلاق عالمياً، مشيرة إلى أنه تم رصد أكثر من 860 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا.

وأكد البيان أن المحافظات التي تقع شمال اليمن في خطر كبير بسبب شح المياه.

ونقل البيان عن مدير مكتب «أوكسفام» باليمن محسن صدّيقي، أن «حالات الكوليرا ما زالت بمستويات مماثلة للعام الماضي، وأنه لأمر مروّع أن تحظى الأزمة المستمرة على قدر قليل من الاهتمام».