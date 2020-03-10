مصر تعلن شفاء 26 شخصاً من المصابين بكورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن 26 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في مصر "تحولت تحاليلهم من إيجابية الى سلبية".

وأوضحت زايد أن "من بين هؤلاء 25 شخصاً كانوا على متن المركب ايه-سارة التي تم اكتشاف 45 إصابة على متنها خلال عطلة نهاية الأسبوع"، موضحة أن أول شخص أصيب بالفيروس في مصر (وهو مواطن صيني) تحولت تحاليله الى سلبية كذلك.

وشددت على أن 51 إصابة من الاصابات ال 59 تم اكتشافها نتيجة "خطة التقصي" التي تبنتها الوزارة والتي تقوم بموجبها بالكشف على المخالطين لأي حالة محتملة.

وقالت إنه في اطار الخطة الاحترازية لمنع انتشار الفيروس قامت فرق من وزارة الصحة المصرية الاثنين باجراء تحاليل "لعينات عشوائية" للعاملين والسياح في كل الفنادق الثابثة والعائمة في الاقصر وأسوان "وجاءت النتائج سلبية بنسبة 100%".

وقالت إن هذا الاجراء تقرر بسبب اكتشاف المصابين على متن المركب ايه-ساره التي كانت تقوم برحلة في النيل بين أسوان والأقصر.

وعُزل سياح فرنسيون وأمريكيون وهنود منذ الخميس على متن هذه الباخرة السياحية ذات الطوابق الثلاثة التي رست في الأقصر بعد إجلاء المصابين.

وتم نقل 33 راكبا و12 من أفراد طاقم الباخرة المصابين بالفيروس خلال عطلة نهاية الاسبوع الى المستشفى المخصصة للعزل في مرسى مطروح (شمال غرب مصر)، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وبقي الركاب وأفراد الطاقم الذين جاءت تحاليلهم سلبية للفيروس معزولين على متن الباخرة.

وقال وزير السياحة المصري خالد العناني إن وزارة السياحة ركزت على الأقصر وأسوان "لأن المشكلة الوحيدة (المتعلقة بفيروس كورونا في مصر) هي على مركب كان يقوم برحلة نيلية في الصعيد".