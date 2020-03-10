الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة العامة في الكويت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفروس كورونا ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا "

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إصابة 4 حالات بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليصل العدد الى 69 حالة .

وقال السند: " 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة واحدة منها حرجة " .

واوضح السند أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا واحدة مرتبطة بالسفر لإيران وحالة مخالطة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وحالتين لمواطنين عائدين من جمهورية مصر العربية .

إلى ذلك قالت صحيفة الجريدة الكويتة إن السند أكد وجود خبراء متخصصين في الأمراض المعدية والاستشاريين بالوزارة لرصد والتعامل مع الفيروس والحالات المصابة به، لافتا إلى أن عدد المسحات التي أجرتها "الصحة" بلغ 5580 مسحة ثبت وجود 65 إصابة فقط من بينها.

وأوضح أن عدد المواطنين في المحاجر الصحية بلغ 906، وأن هذا العدد متغير، وجميعهم يتلقون إشرافا طبيا وخدماتيا مباشرا على مدار الساعة.

وأوضح أن إجراءات الحجر المنزلي تكون في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية ولمصلحة الحالة التي يتم التعامل معها، حيث تقوم الوزارة بجهود توعوية بشأن الإرشادات للحجر المنزلي أو المؤسسي، مشددا على وجود 34 قسما للصحة الوقائية من بين 105 مستوصفات، تقوم بزيارات وفحوصات للمطبق بحقهم الحجر المنزلي.