السعودية تضيف 5 دول لقائمة "تعليق السفر" لاحتواء كورونا

المصدر: (الرياض- وكالات)

أضافت وزارة الداخلية السعودية، أمس، 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا القرار إلحاقاً «بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة السعوديين والمقيمين وضمان سلامتهم». وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.