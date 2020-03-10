السعودية: نصف مليون ريال.. غرامة من يخفي بياناته الصحية عند المنافذ

المصدر: (الرياض - رويترز)

أعلن بيان صادر عن النيابة العامة في السعودية، أمس، أن المملكة ستفرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند منافذ الدخول.

وقال البيان: «يجب على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية».

وأضاف البيان أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على الأشخاص الذين لا يمتثلون للتعليمات، وقال إن مشغلي وسائل النقل سيتحملون مسؤولية أي ضرر ينتج عن مخالفتهم التعليمات.