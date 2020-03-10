الكلالدة لـ «البيان »: الانتخابات الصيف المقبل

المصدر: (عمّان – ماجدة أبو طير )

أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن د. خالد الكلالدة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى الصيف المقبل.

وأشار الكلالدة لـ«البيان» إلى أن مجلس النواب يكمل دورته العادية الرابعة في العاشر من شهر مايو المقبل ما لم تتم الدعوة إلى عقد دورة استثنائية، موضحاً أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعنى بتطبيق القانون وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها بمراحلها كافة.

وأكد الكلالدة أن الهيئة تراكمت لديها الخبرة الكافية التي تجعلها على استعداد كامل وجاهزية تامة لإدارة أي استحقاق انتخابي قادم وفي أي وقت فهي تعمل على مدار الساعة.

وتمتلك الهيئة قاعدة بيانات يتوفر فيها كل ما تحتاجه من معلومات حول شركاء العملية الانتخابية وذلك لتحديد الحاجة الفعلية من مدربين وأعضاء لجان انتخاب وفرز ومتطوعين.

مضيفاً أن الهيئة تعمل على تقييم أدائها بعد كل عملية انتخابية لتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف إن وجدت بالإضافة إلى تقييم مدربي كوادر ومنظومة الربط الإلكتروني ومدربي العمليات الانتخابية بهدف تحديث وتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بهم.

وأكد الكلالدة أنه لغاية الآن فإن قانون الانتخاب السابق هو القانون الذي ستجرى الانتخابات المقبلة بموجبه، موضحاً أن الجهة المخولة بسن قانون انتخاب جديد هي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأن الهيئة بموجب قانونها لا تشرع.