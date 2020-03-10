ماكرون يستقبل حفتر ويثمّن دور الجيش الليبي

المصدر: (باريس - وكالات)

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين الفرنسيين، أمس، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في باريس.

وقال مكتب الإعلام، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، إن حفتر وصل إلى قصر الإليزيه بدعوة رسمية من ماكرون، للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية. وأضاف مكتب الإعلام: «نظمت الرئاسة الفرنسية استقبالاً رسمياً بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي، ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي». و

وفقاً للمكتب، أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي يؤديه الجيش الليبي في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة.