حقيقة منح إجازة لمدارس مصر بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزراة التربية والتعليم المصرية حقيقة منح إجازة رسمية للمدارس بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب موقع "أخبار اليوم" المصري نفى مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، ما نشر عن منح جميع المدارس إجازة الثلاثاء.

وأكد حجازي، أنه "لا صحة لما نشر عن قرار رفع الغياب بالمدارس في جميع المحافظات، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن عدد من الإصابات بفيروس كورونا في مصر".

وأكد مستشار وزير التعليم، في تصريحات صحفية، أن هذا الكلام "عار عن الصحة"، مشيرًا إلى أنه "وجه جميع المديريات التعليمية بمتابعة الغياب في جميع المراحل التعليمية بكل مدارس الجمهورية".

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الوضع لا يستدعي تعطيل الدراسة بالمدارس، وأنها تتخذ قراراتها في هذا الصدد بناء على المعلومات الصادرة من وزارة الصحة.