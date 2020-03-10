مصر تعلن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية، إنه تم الكشف عن 4 حالات جديدة حاملة لفيروس كورونا بينهم 3 حالات بفندق بجوار المطار خالطت المهندس الكندى، والرابعة خالطت السائح الألماني الذي توفي.

وأضافت المصادر إنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بمصر إلى 59 حالة.



وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، أكدت أن الوزارة لا تقوم بتوجيه أى فرق وقائية للمنازل لتعقيمها إلا للأماكن التى ظهر فيها وباء كورونا نتيجة مخالطة شخص مصاب لأهل المكان أو تواجده لأى سبب من الأسباب به.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن أى فرق حرفتها تنظيف البيوت وتعقيمها تنتحل صفة وزارة الصحة يتم التعامل معها قانونا، مؤكدة أنه يجب التحقق من شخصية أى شخص سيؤدى عمل بالمنزل سواء خاص أو عام.