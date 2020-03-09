الكويت يقرر تمديد عطلة الدراسة وإغلاق دور السينما والمسارح والفنادق

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب فيروس كورونا. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، تمديد القرار السابق بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس حتى يوم الخميس 26 من الشهر الجاري.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق خلال اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ صباح الخالد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة لمدة أسبوعين، وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بحسب صحيفة القبس.

إلى ذلك، قال المزرم إن مجلس الوزراء قرر، إلزام الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكافة انواع الحجر الصحي الالزامي للعلاج اوالاحترازي سواء كان في المنزل او بمراكز الايواء او بالمستشفيات، لافتاً إلى صدور قرار بإغلاق جميع صالات السينما والمسارح والفنادق وخيم الأفراح حتى إشعار آخر. وأضاف أنه تم تكليف وزارة الداخلية التنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات، بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة. «مجلس الوزراء» تعطيل المدراس فيروس كورونا.