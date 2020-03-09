السعودية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد_19).

وكشفت الوزارة في حسابها على تويتر أن الحالة الأولى لمواطن سعودي مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف.

أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى بمحافظة القطيف.

وأضافت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة بفيروس كورونا الجديد 15 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز "تواصل الصحة 937 " للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.