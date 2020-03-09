خروج 30 حالة من الحجر الصحي في البحرين

المصدر: المنامة - بنا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 30 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوماً، وإجراء كل الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي إلى 68 شخصاً بعد خروج 38 شخصاً في وقت سابق.

وأفادت الوزارة بأن الـحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لـ16 مواطناً، و12 مواطنة، وصيني وإندونيسية، منوهةً بأن جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لها للتأكد من سلامتها، حفاظاً على صحتها وصحة الجميع.