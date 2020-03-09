أول وفاة بالفيروس في مصر

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية مصاب بفيروس كورونا. وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة د. خالد مجاهد، في بيان، إن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاماً، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء وصوله أول من أمس لتلقي الرعاية الطبية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتباراً من الأحد ولمدة شهر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة. وأكدت الهيئة في بيان أنه يشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR)، لإثبات الخلو من الفيروس وخضوع القادمين للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.