مصر تعلن ارتفاع المصابين بكورونا إلى 55 شخصاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصر أمس الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) إلى 55 شخصاً.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة المتحدث باسم الوزارة، عن ارتفاع إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية إلى 55 حالة، مشيراً إلى أن الرقم الأخير كان 48، وبالتالي ارتفع بسبب اكتشاف 7 حالات جديدة .

وأشار مجاهد بحسب وسائل إعلام مصرية إلى أن الـ 7 إصابات الجديدة، بينها ممرض المصاب القادم من صربيا، بجانب أحد أقاربه، بالإضافة لأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين من أقارب أحد الأجانب، بجانب شخص كان على الباخرة السياحية.