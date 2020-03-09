السعودية تعلق الأنشطة التعليمية في جميع المساجد بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، مساء أمس الأحد، تعليق جميع الفعاليات والدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات وحلقات تحفيظ القرآن في جميع المساجد حتى إشعار آخر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت وزارة الشؤون الإسلامية: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، ومن يرتاد بيوت الله، أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين وحتى إشعار آخر.