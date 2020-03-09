شرطة الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

اقتحم 49 مستوطناً، وضابطان من شرطة الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك، أمس، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى، انطلاقاً من باب المغاربة، وصولاً إلى مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية شرطة الاحتلال. من جهة أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت صوبهم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات لحي الزهراء.