هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية تُعلق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة اعتباراً من يوم غد الاثنين 14/ 7/ 1441هـ ،حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك في الوقت الذي علقت في وزارة التعليم الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين 14 / 7 / 1441 هـ حتى إشعار آخر، حيث يشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية

وأوضحت وزارة التعليم أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد. وذكرت أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن العودة للدراسة تخضع لتقييم اللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا.