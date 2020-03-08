إدلب.. تركيا تخرق الهدنة وتروع المدنيين بالقذائف

المصدر: عواصم – عبدالله رجا، وكالات

مع توالي الهزائم التركية الميدانية في سوريا عمدت أنقرة إلى استهداف المدنيين في ظل استمرار ميليشياتها خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية مرتكبة 19 خرقا جديدا خلال يوم واحد، في حين استهدفت بالقذائف قريتى حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.



وأعلن رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري أوليغ جورافليوف في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، أنه تم رصد 19 انتهاكاً لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية خلال 24 ساعة.



أضرار مادية



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات النظام التركي أطلقت 4 قذائف على قريتى حزارين والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبى، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، مشيرا إلى أن وحدات الجيش السوري العاملة على محور سفوهن-حزارين ردت برمايات من الأسلحة المناسبة على مصدر إطلاق القذائف.



وتعاملت أمس الدفاعات الجوية السورية مع طائرتين مسيرتين قادمتين من مواقع انتشار المتشددين في إدلب باتجاه مطار حميميم وتمكنت من تدميرهما في محيط مدينة جبلة.



ويسيطر الهدوء على الوضع في ريف إدلب وحلب بعد التفاهم الروسي التركي الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الهدوء يشكك البعض باستمراره بسبب بعض الغموض في هذه التفاهمات لجهة السيطرة على الأرض، وما هو المرتقب ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).



وفي ظل التعزيزات التركية، أكد ناشطون سوريون أن سلاح الجو الروسي ما يزال يسيطر على الأجواء في الشمال السوري، فيما غابت الطائرات المسيرة التركية عن الأجواء، مؤكدين أن الهدوء يسيطر على مناطق التماس السابقة منذ توقيع الاتفاق.



تعزيزات تركية



أما فيما يتعلق بالتعزيزات التركية، فأشار الناشطون إلى أن تركيا دفعت بعشرات الآليات العسكرية خلال اليومين الماضيين عبر معبر كفرلوسين الحدودي، واتجهت نحو المواقع التركية في إدلب. وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة «خفض التصعيد» منذ فبراير الماضي حتى اليوم، إلى أكثر من 3480 شاحنة وآلية عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8350 جندياً تركياً.



وبحسب قول الناشطين، فإن هذا العدد من الآليات والجنود يوحي باستمرار الوجود التركي في الشمال السوري، خصوصاً بعد الاتفاق الأخير مع روسيا.



بالمقابل، ذكرت مصادر أن قوات الجيش السوري وحلفاءه تقدموا في إدلب وتمكنوا من السيطرة وتثبيت نقاط في كل من معارة موخص والبريج في محيط كفرنبل دون قتال مع الفصائل.



في الأثناء، عثرت قوات من الجيش السوري، اليوم، بسراقب على مواد سامة في منازل خاصة بإرهابيين كانوا يسيطرون على المدينة. وأكد أحد ضباط الجيش السوري لوكالة «سبوتنيك» الروسية أنه «خلال أعمال الفحص تم العثور على عبوة ناسفة، ورصدت أجهزتنا أن المادة الصفراء في العبوة هي مادة كيماوية سامة، تبين بعد الفحص أنها الكلور». وفكك خبراء المتفجرات في الجيش السوري العبوة الناسفة، فيما يعمل المتخصصون على فحصها.



وسبق أن حذر المركز الروسي للمصالحة من أن مجموعة تتكون من 15 إرهابياً حاولت تفجير عبوات ناسفة مزودة بمواد سامة، لاتهام الجيش السوري لاحقاً باستخدامها.



وحسب بيانات مركز المصالحة فإن الإرهابيين تسمموا بسبب تسرب المواد السامة من إحدى العبوات، ولم ينجحوا في تنفيذ مخططهم.



وأحكم الجيش السوري سيطرته الكاملة على مدينة سراقب الواقعة في ريف إدلب شمال غربي سوريا، فبراير الماضي، بعد دخولها نهاية الأسبوع الماضي، وواصل تقدمه في المحافظة التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة الإرهابي.

