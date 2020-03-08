مقتل 800 من ميليشيا الحوثي في مديرية نهم

المصدر: عدن- البيان

بلغ عدد قتلى ميليشيا الحوثي، نحو 800 قتيل خلال أقل من شهر في مديرية نهم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة الجوف، شمال البلاد، وفق ما أعلنه الجيش اليمني.

وقال المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني، إنه رصد مصرع نحو 800 من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش، في نهم وجبهات محافظة الجوف، خلال الفترة من 15 يناير إلى 10 فبراير الماضي.

وأضاف المركز الإعلامي، أن هذه الإحصائية هي جزء من الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي التي أعلنت عنها وسائل إعلامها، وهو ما يؤكد إصرارها على الدفع بالبسطاء إلى معارك خاسرة في سبيل مشروعها الخبيث دون اكتراث بأرواحهم.

ونشر المركز قائمة بأسماء القتلى، وقال إن غالبيتهم أطفال عزل استدرجتهم ميليشيا الحوثي لجبهات الموت رغما عنهم، والكثير منهم اختطفتهم من المدارس دون علم أهاليهم، ولم تعرف بهم إلى حين عوتهم جثثاً هامدة.