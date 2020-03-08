لندن تطلب تفاصيل عن مساعدات سوريا

المصدر: نيويورك- وكالات

طلبت بريطانيا من الأمم المتحدة، تقديم معلومات أكثر تفصيلاً إلى مجلس الأمن عن الجماعات التي لا تستطيع الوصول إليها بالمساعدات الإنسانية في سوريا.

وفي خطاب إلى مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، طلبت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس معلومات عن أنواع شحنات المساعدات التي يتعين أن تطلب الأمم المتحدة الحصول على موافقات بشأنها من السلطات في دمشق.

وكتبت بيرس في الخطاب الذي يحمل تاريخ الثالث من مارس الجاري تقول: «مجلس الأمن وكذلك المانحون والمجتمع الدولي يحتاجون لمعرفة من يتسلم المساعدات وما إذا كانت هناك عمليات اعتراض للوصول الآمن والمستمر للمساعدات للناس الأكثر ضعفاً».

يأتي طلب بيرس إحالة تقارير الأمم المتحدة المفصلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن بعد أن سمح المجلس في يناير الماضي باستمرار عملية مستمرة منذ ست سنوات لنقل المساعدات عبر الحدود من معبرين في تركيا، لكنه أوقف نقلها عبر حدود العراق والأردن، بسبب اعتراض روسيا والصين.

واستنكر سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، المخاوف من خفض عمليات نقل المساعدات عبر الحدود. وقال إن الوضع على الأرض تغير، وإن المساعدات تصل إلى المناطق المحتاجة من داخل سوريا.