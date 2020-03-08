تخلف غير مسبوق للبنان عن سداد ديونه

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن لبنان، أمس، تعليق سداد سندات «يوروبوند» ستستحق غداً الاثنين، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين، في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.



وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، إنّ الاحتياطات «بلغت مستوى حرجاً وخطيراً يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس الجاري من سندات يوروبوند». وأضاف: «ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة». وأعلن مصدر سياسي بارز ووسائل إعلام محلية عقب جلسة لمجلس الوزراء اللبناني أن الحكومة صوّتت بالإجماع لمصلحة عدم سداد استحقاقات ديونها.