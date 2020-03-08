الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعاً في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن تضامن المملكة مع أفغانستان، ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن هجوم كابول ارتفعت إلى 33 شخصاً. وأضاف الناطق باسم الوزارة، نصرت رحيمي، أنّ 81 شخصاً آخرين أصيبوا في ذلك الهجوم. والتزمت كابول الحداد، السبت، غداة الهجوم الدامي الذي تبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.