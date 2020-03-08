الكويت توقف حركة الطيران مع 7 دول

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات61 إصابة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، على حسباها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي، وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي الفيروس. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان مجلس الوزراء، أنّه تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى بنغلاديش - الفلبين - الهند - سريلانكا - سوريا - لبنان - مصر لمدة أسبوع.