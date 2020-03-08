"الأمم المتحدة" تدعو الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام

المصدر: جنيف- وكالات

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرة إلى أن هذه الأحكام «ذات دوافع سياسية».

وكانت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء، قد حكمت الثلاثاء الماضي على 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة ممتلكاتهم. وقالت الناطقة باسم المفوضية، ليزا ثروسيل، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن البرلمانيين اتهموا بـ«الخيانة»، وأن ممتلكاتهم صودرت وعائلاتهم تعرضت للتهديد. وعبّرت «ثروسيل» عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء النواب. واعتبرت أن «المحاكمة ذات دوافع سياسية».