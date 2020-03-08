مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني

المصدر: دمشق - رويترز

قُتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في العاصمة دمشق، أول من أمس.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن القيادي في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في منطقة السيدة زينب، بسوريا، هو العميد فرهاد دبيريان.

وذكرت تلك الوسائل أن دبيريان كان مسؤولاً عن منطقة السيدة زينب، وأنه تولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر، إبان استعادتها من تنظيم داعش.

ولم يصدر عن الحكومة السورية أي بيان يوضح كيفية مقتل دبيريان، أو الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال.

وكانت إسرائيل قد نفّذت سابقاً عدة عمليات في الداخل السوري ضد عناصر إيرانية، وهاجمت مراراً أهدافاً إيرانية في سوريا، وأخرى لجماعات مسلحة متحالفة مع إيران، أهمها مواقع تابعة لميليشيات حزب الله في الداخل السوري.