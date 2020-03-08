البحرين تدعو القادمين من 4 دول إلى عزل أنفسهم أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الصحة في البحرين أمس السبت الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

وقالت الوزراة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: ندعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة.

وزارة الصحة: تدعو القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة أو الاتصال ب 444#معاً_ضد_الكورونا#فريق_البحرين — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 7, 2020