البحرين تدعو القادمين من 4 دول إلى عزل أنفسهم أسبوعين

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

دعت وزارة الصحة في البحرين أمس السبت الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

وقالت الوزراة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: ندعو القادمين من  إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة.

كلمات دالة:
  • لبنان،
  • مصر،
  • إيطاليا،
  • كوريا الجنوبية،
  • البحرين
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