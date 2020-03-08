الكويت تنفى ما تردد عن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا

المصدر: وام

نفت وزارة الصحة الكويتية صحة ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة سيدة كويتية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت مؤكدة أنها "معلومات غير صحيحة".

وأهابت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالجمهور ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لاستقاء المعلومة الصحيحة في ظل نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة في كل شؤونها خصوصا أنها تواصل العمل ليلا ونهارا لخدمة الوطن وحفظ أمنه الصحي.

وحذرت الوزارة كل من يتداول مثل تلك الأخبار غير الصحيحة من مغبة وقوعه تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدة وجوب مراعاة شعور المواطنين وذويهم وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل والسلامة لجميع المصابين.