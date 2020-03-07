السعودية.. تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " .

وبحسب الوكالة فقد قررت اللجنة المختصة في وزارة التعليم بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد برئاسة الوزير آل الشيخ تقرر أن تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

وأكدت أن قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف جاء بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد، وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

وشددة وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.