البحرين تعلن فحص 2062 شخصاً عائداً من إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة بالبحرين أنه تم فحص 2062 عينة عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، ضمن عملية الفحص لفيروس كورونا (كوفيد 19) للعائدين من إيران في شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها، والذين قاموا بالاتصال على الرقم 444 أو عن طريق التسجيل الإلكتروني لجدولة مواعيد الفحص لهم، والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الفيروس.

حيث أظهرت نتائج العينات سلامة 2055 ممن تم فحصهم، والتأكد من خلوهم من فيروس الكورونا (كوفيد 19)، فيما أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية وجود 7 حالات لديها فيروس الكورونا (كوفيد 19) وتم على الفور نقلها للعزل والعلاج، بالإضافة إلى فحص المخالطين لهذه الحالات للتأكد من سلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.

وقالت الوكيل المساعد للصحة العامة إن الكوادر الطبية من فريق البحرين أثبتت كفاءتها ومقدرتها على التعاطي مع فيروس الكورونا (كوفيد 19)، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، ونشكر كافة تلك الجهود المخلصة وتعاونها بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

لافتة إلى أن عملية الفحص اليومية عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص مستمرة في معاينة المواطنين العائدين ممن كانوا في إيران خلال شهر فبراير الجاري، والذين دخلوا المملكة قبل إعلان إيران عن تفشي الفيروس بمدنها، وجمع العينات منهم بحسب جدولة مواعيد الفحص وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع.

وأوضحت الدكتورة الهاجري أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لعملية الفحص عن طريق الوحدات المتنقلة بتزويد المواطنين الذين تقوم بفحصهم ممن يتم التأكد من سلامتهم بكافة التعليمات والإرشادات التوعوية، والتأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي وفي غرف منفصلة لمدة 14 يوم، ومنحهم إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا، إلى جانب متابعتهم من قبل فريق طبي مختص لضمان صحتهم وسلامتهم.