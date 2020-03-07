وزارة الصحة السعودية: 114 مواطناً أفصحوا عن وجودهم في إيران

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم، إن عدد المبادرين من المواطنين السعوديين الذين أفصحوا عن تواجدهم في إيران بلغ 114، وأن 95 مواطنا ما زالوا في إيران. بينما عاد إلى المملكة 26 آخرون وهم موجودون حالياً في البلاد، وهناك 7 مواطنين موجودون حاليا في دول أخرى كانوا في إيران.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نددت سابقاً بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم"، وذلك بعد اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا لمواطنين سعوديين قادمين من إيران.

وحثت المملكة جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.