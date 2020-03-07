الكويت توقف رحلات الطيران من وإلى 7 دول بينها مصر ولبنان وسوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميماً لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بإيقاف جميع رحلات الطيران القادمة إلى والمغادرة من مطار الكويت الدولي مؤقتاً للدول التالية: بنغلادش، الفلبين، الهند، سريلانكا، سوريا، لبنان، مصر، بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت، وذلك ابتداء من تاريخ 7 مارس 2020 ولمدة أسبوع.

وأشار التعميم، الذي نشرته الإدارة العامة للطيران المدني على حسابها في تويتر، إلى أنه يمنع دخول جميع القادمين إلى دولة الكويت من أية جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح التعميم بأنه يسمح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.