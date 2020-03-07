خادم الحرمين يأمر بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتاً الانتباه إلى حرص قيادة السعودية على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.