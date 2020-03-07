فلسطين تدعو إلى تحرّك فوري لإنقاذ حل الدولتين

المصدر: القدس المحتلة-البيان،وكالات

دعت فلسطين المجتمع الدولي لتحرك الفوري لإنقاذ حل الدولتين داعية إياه لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكداً أنه سيدمر فرص السلام.

وقال عريقات إنه أجرى في الأيام الأخيرة اتصالات مع مسؤولين في دول عربية، وأوروبا وروسيا؛ للتحذير من عواقب إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية.

وتعلن إسرائيل أنها تريد ضم 30-40 في المئة من مساحة الضفة الغربية؛ تنفيذاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن» والتي أعلنت نهاية يناير الماضي. وتابع : «نحن نحذر من إقدام إسرائيل على هذه الخطوات، وندعو الدول إلى التحرك الفوري لإنقاذ حل الدولتين».

وأضاف: «إذا ما أقدمت إسرائيل على الضم، فإن ذلك سيدمر فرص السلام، وهو انتهاك للقانون الدولي ولا ينبغي الانتظار حتى تقدم إسرائيل على جريمتها هذه بل ينبغي التحرك فوراً ومساءلة إسرائيل».

وجدد عريقات في تصريحات نقلها موقع «العين الإخبارية» التأكيد على الموقف الذي طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.