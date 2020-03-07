مصرف لبنان يخطر المتعاملين بعدم تجاوز سعر الصرف الرسمي بأكثر من 30%

المصدر: (بيروت ـ رويترز)

أخطر مصرف لبنان المركزي متعاملي الصرف الأجنبي أمس بألا يشتروا العملات الأجنبية بأسعار تزيد أكثر من 30 في المئة فوق الأسعار المحددة من البنك المركزي، في مسعى لخفض سعر شراء العملة الصعبة. وظلت الليرة اللبنانية مربوطة مقابل الدولار عند سعر يبلغ 1507.5 ليرات لأكثر من 20 عاماً، لكنها هوت منذ انزلاق البلد إلى أزمة مالية في أكتوبر الماضي.

وبناء على سعر الربط الحالي، تعني تعليمات البنك المركزي ألا يدفع متعاملو سوق الصرف أكثر من حوالي ألفي ليرة للدولار، مقارنة مع 2630 ليرة قال متعامل إنه كان يعرضها للدولار أمس.