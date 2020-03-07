12 إصابة على متن سفينة بنهر النيل

المصدر: (القاهر - د.ب.أ)

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد على متن إحدى البواخر قادمة من أسوان إلى الأقصر جنوب البلاد، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية في موقعها الإلكتروني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وفور عودتها إلى بلادها، تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها. وذكر مجاهد أنه، على الفور، قامت وزارة الصحة والسكان، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.