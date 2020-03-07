ميليشيا الحوثي تنهار في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

تكبدت جماعة الحوثي في اليمن خسائر بشرية ومادية، جراء ضربات جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقعها في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال العقيد مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء إن طيران التحالف شن غارات مركّزة على مواقع الحوثيين في جبهتي ناطع وفضحة المجاورة.

وأضاف إن «الغارات الجوية أدت إلى تدمير أسلحة للحوثيين مع استهداف تجمعات لهم في المواقع ذاتها». ما أدى إلى انهيارهم وفرار مسلحيهم.

ولفت إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي فضلاً عن تدمير عتاد عسكري.

وبين أن هذه الغارات أفشلت هجوماً كانت تخطط له ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني هناك.

في الأثناء، ارتكبت ميليشيا الحوثي أكثر من مئة وسبعين خرقاً للهدنة في مدينة الحديدة خلال يوم واحد فيما قتل ثمانية في محاولة تسلل لهذه الميليشيا في مديرية التحيتا.

وذكرت القوات المشتركة أن غرفة عمليات الرقابة على الالتزام بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة سجلت 178 خرقاً للميليشيا خلال 24 ساعة منها 96 في مدينة الحديدة وحدها والبقية في جنوبي المدينة.

وحسب المصدر فإن نقاط الرقابة الخمس داخل مدينة الحديدة سجلت 96 خرقاً للميليشيا، كما استهدف الحوثيون بـ3 قذائف مدفعية حي كمران في مدينة الحديدة و5 قذائف مدفعية استهدفت قرى ومزارع مواطنين في الدريهمي ضمن خروقها الساعات الماضية، وذكرت أن 8 من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم عند محاولتهم التسلل غربي التحيتا بمحافظة الحديدة.

وفي البيضاء لقي قيادي حوثي مصرعه وأصيب آخر، في كمين لقوات الشرعية بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

ووفق مصادر عسكرية، فإن القيادي الحوثي «أبو حرب» لقي مصرعه وجرح آخر بكمين نوعي نصبته قوات الشرعية، بمنطقة الحيل بعزلة طياب مديرية ذي ناعم فيما لاذ بقية المسلحين بالفرار.