شاهد..حريق مهول يودي بحياة 9 فلسطينيين في سوق شعبي بغزة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب حريق مهول أول أمس الخميس في سوق مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 9 فلسطينيين بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان لـ "يورونيوز" إنهم سمعوا صوت انفجاز قوي هز المكان، ومن المتوقع أن يكون صادرا من المخبز المتواجد في السوق الشعبي، قبل أن يتسع الحريق ليلتهم عشرات المحال والمتاجر المجاورة.

وقد أصيب العشرات، بينهم 14 شخصا بحالة خطرة.

شاهد..حريق مهول يودي بحياة 9 فلسطينيين في سوق شعبي بغزةhttps://t.co/ek9yzaMAy0#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/q3MKa0Yt30 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 6, 2020