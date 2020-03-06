من نَقَل فيروس كورونا لـ 12 مصرياً؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أنه تم اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا على متن باخرة نيلية في جنوب البلاد.



وقالت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية في بيان مشترك إن الباخرة النيلية كانت متجهة من أسوان إلى الأقصر في جنوب البلاد. ولم يتضح بعد عدد من كانوا على متنها في ذلك الحين.

وذكر البيان أن الاثنتي عشرة حالة اكتشفت بعد أن تأكدت إصابة أمريكية من أصل تايواني، كانت على متن الباخرة، بالفيروس بعد عودتها لبلدها.

وأضاف البيان أنه من المعتقد أن هذه السائحة هي التي نقلت العدوى للآخرين.

وقالت وزارة الصحة إنه سيجري نقل الحالات المصابة إلى منشأة للحجر الصحي وإخضاع جميع المخالطين لهم لحجر صحي مدته 14 يوما.

ونقلت بوابة الأهرام، عن مصدر أمني قوله إن السفينة (ريفر.إيه) سُحبت إلى منطقة تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من الأقصر ووضعت تحت الحجر الصحي أيضا.

وأضافت الصحيفة أن السفينة وصلت الأقصر يوم الخميس بعد رحلة نيلية استمرت يومين شملت زيارة مواقع سياحية مثل معبد كوم امبو وإدفو.

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