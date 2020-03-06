تماثل عدد من المصابين للشفاء في دول عربية

المصدر: عواصم -وكالات

تماثل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الشفاء في دول عربية وسط إجراءات احترازية مشددة لتطويق المرض.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء إحدى المواطنات السعوديات التي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة بالفيروس في مملكة البحرين.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم استكمال جميع الفحوص والإجراءات الطبية للمواطنة وتتمتع حالياً بصحة جيدة وخرجت من العزل الطبي.

كما أعلنت دولة الكويت شفاء أول مريض كويتي يبلغ من العمر 34 عاماً، حيث أثبتت التحاليل خلوّ المريض من الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ثلاث حالات إضافية لمواطن ومواطنة بحرينيين ومواطنة سعودية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية.