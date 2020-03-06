وفاة 9 فلسطينيين وإصابة 50 جراء انفجار في غزة

المصدر: (غزة - د.ب.أ)

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 50 شخصاً في غزة، جراء حريق ضخم وانفجار وقع في مخبز في قطاع غزة أمس، وفقاً لمسؤولين في المستشفيات.

وتمكنت أطقم الدفاع المدني الفلسطيني بعد ساعات من اندلاع الحريق في سوق شعبي من السيطرة عليه، بعد أن طال عدة محال تجارية في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن هناك ثلاث نساء ضمن القتلى. وأضافت الوزارة أن 14 شخصاً من بين المصابين في حالة خطيرة، وأن أطقم الإسعاف والطوارئ لا تزال في الموقع.

ووقع الحادث في مخبز البنا في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة، وفقاً لمسؤولي المستشفى. وقالت وزارة الداخلية إن قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة سيطرت على الحريق. وذكرت الشرطة أن التحقيقات المبدئية تظهر أن سبب الحريق يعود إلى انفجار أسطوانات غاز.