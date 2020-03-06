الاحتلال يهدم منزلين لمعتقلين فلسطينيين في الضفة

المصدر: القدس المحتلة، رام الله - وكالات

هدمت قوات الاحتلال، أمس، منزلين لمعتقلين فلسطينيين قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بلدة بير زيت، شمالي رام الله، وهدمت منزل المعتقل يزن مغامس باستخدام جرافة. وذكر شهود آخرين أن قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير وليد حناتشة في حي الطيرة بمدينة رام الله بعد محاصرة الحي. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان بتنفيذ عمليتي الهدم.

بدورها، اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، إسرائيل بتصعيد هجمتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية عبر سياسة هدم المنازل. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن السلطات الإسرائيلية هدمت ثلاثة منازل سكنية في الضفة الغربية وشرق القدس في الساعات الأخيرة، في تصعيد لعمليات وإجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت الوزارة هجمة إسرائيل المستمرة على المسجد الأقصى، بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية. واعتبرت أن انحياز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة، شجعت إسرائيل ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية التوسعية.

واعتبرت أن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها، ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن والتي وعد نتانياهو بتنفيذها. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة عبر موقف دولي حازم في وجه المخططات الإسرائيلية الخطيرة.

اعتقالات

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنّ الاحتلال شنّ حملة اعتقالات ودهم وتفتيش واسعة طالت معظم مناطق الضفة، زاعماً أن المعتقلين يشكلون خطراً على حركة جيشه ومستوطنيه والتخطيط لأعمال مقاومة شعبية. كما أبعدت سلطات الاحتلال أسيراً محرراً من مدينة الخليل إلى قطاع غزة.

وأوضحت إدارة الإعلام في معبر بيت حانون أنّ الأسير المبعد حسن سامي حسن زيدان 27 عاماً من سكان الخليل والمفرج عنه من معتقل حيفا، بعد اعتقال دام أربعة أعوام وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإبعاده عن ذويه إلى قطاع غزة بعد الإفراج عنه.