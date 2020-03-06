منحة أوروبية بقيمة 500 مليون يورو للسوريين في تركيا

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

تعد المفوضية الأوروبية، مساعدة جديدة إضافية بـ 500 مليون يورو للاجئين السوريين في تركيا، وتدابير أخرى لتبديد التوتر مع أنقرة، كما أفاد مصدر أوروبي.

وذكر المصدر أن الـ 500 مليون يورو، ستتمم مبلغ الستة مليارات المرصودة، في إطار اتفاق أبرم في 2016، لتمويل برامج وضعتها منظمات غير حكومية، لصالح 3.7 ملايين لاجئ سوري في تركيا.

وتقترح المفوضية، برئاسة الألمانية أورسولا فون دير لايين، تسهيل إصدار تأشيرات لصالح رعايا أتراك. وتهدف هذه التدابير إلى تهدئة أنقرة، التي قررت السماح للمهاجرين واللاجئين على أراضيها بالعبور، للحصول على دعم جديد من الاتحاد الأوروبي. ومنذ هذا الإعلان، احتشد آلاف المهاجرين على الحدود اليونانية.