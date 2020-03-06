جيفري: أمريكا منقسمة بخصوص دعم تركيا

المصدر: (اسطنبول - رويترز)

قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا إنه لا يوجد إجماع في بلاده بخصوص دعم تركيا في إدلب بسوريا بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وكرر جيفري متحدثاً من إسطنبول أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية وأن تتشارك المعلومات مع تركيا، لكنه أضاف أن المسؤولين الأمريكيين منقسمون فيما يتعلق بمنح أنقرة مزيداً من الدعم. وأضاف مخاطباً لجنة معنية بإدلب في اسطنبول «لا يوجد إجماع في الآراء بواشنطن بشأن ما يجب عمله وسرعة القيام به. لا يزال الأمر قيد البحث».

ووصف مسألة إس-400 بأنها «مصدر قلق بالغ للكونغرس الأمريكي ولمؤسستنا الدفاعية». وذكر أن تركيا والولايات المتحدة تبحثان عن سبل للتعامل مع مسألة أنظمة إس-400، مكرراً أن واشنطن تضغط على حلفائها في حلف شمال الأطلسي وحلفائها الأوروبيين لتقديم مساهمات كبيرة للجهود في إدلب.