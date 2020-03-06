الناتو يحضّ الاتحاد الأوروبي على التعاون مع تركيا

المصدر: (زغرب - أ.ف.ب)

حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أوروبا، على ضرورة إيجاد طريقة للعمل مع «حليفتهما المهمة» أنقرة، وسط تزايد التوتر، والاتهامات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بسبب التصعيد في أزمة المهاجرين.

أسفرت التطورات، عن توبيخ مرير لأنقرة من وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي صرح أمام البرلمان في باريس، أن الوقت حان للقيام بـ «نقاش صريح» في حلف شمال الأطلسي، حول الجهة التي تقف تركيا معها. لكن ستولتنبرغ دعا إلى اتباع نهج أكثر براغماتية، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي، يجب أن يجد طريقة للتعاون مع أنقرة.

وقال: «يجب أن نفهم أنه عندما تتحدث عن أزمة المهاجرين واللاجئين، فإننا نتحدث عن تحدٍ مشترك، يتعين علينا مواجهته معاً».