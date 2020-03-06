إيطاليا تتعهد بدعم إزالة السودان من قائمة الإرهاب

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

أعلنت إيمانويلا ديل راي، نائبة وزير الخارجية الإيطالي، خلال زيارتها للخرطوم، عزم بلادها القيام ببذل المزيد من الجهود لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقالت، إنها قدمت خلال لقاء مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعوة من نظيره الإيطالي لزيارة روما، مشيرة إلى أن حمدوك قبل الدعوة، وستُجرى الزيارة قريباً. وشددت على أن إيطاليا صديقة مقربة جداً للسودان، معربة في هذا الصدد عن تطلع بلادها لعلاقات مثمرة مع الخرطوم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن اللقاء تناول موضوع إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأن بلادها تعتزم بذل المزيد من الجهود في هذا الأمر حتى تقبل الخرطوم على فترة جديدة تشهد تنمية وسلاماً. وأبدت الوزيرة الإيطالية رغبتها في تعزيز العلاقات مع السودان والدفع بها نحو الأمام، وجذب المستثمرين الإيطاليين. بدوره، أكد رئيس الوزراء السوداني حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع إيطاليا في المجالات المختلفة.