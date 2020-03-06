مصر تشيد بمعاملة الكويت للعمال المصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ نبيلة مكرم عبد الشهيد، بموقف السلطات الكويتية، التي أعلنت موافقتها اليوم على "وقف أي إجراءات استثنائية مشروطة لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت.

ووجهت الوزيرة عبر حسابها على تويتر خالص آيات الشكر والتقدير للحكومة الكويتية لاتخاذها قرار وقف أي إجراءات إضافية لعودة المواطنين المصريين العاملين في الكويت، مشيدة بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين الدولتين على المستوى الرسمي والشعبي.

وكانت وزيرة الهجرة قد تواصلت مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، وذلك في إطار الرد على الطلبات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج من العاملين في الكويت.